СМИ: голландские родственники жертв крушения MH17 могут подать в суд на Украину

ГААГА, 11 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландские родственники жертв крушения Boeing на Украине в июне 2014 года могут подать в суд на украинское правительство за то, что оно не закрыло свое воздушное пространство и тем самым является частичным виновником произошедшей трагедии. Об этом сообщил телеканал RTL.

В частности, такую возможность не исключил голландец Томас Схансман, потерявший сына Куинна в результате авиакатастрофы. "Мы не можем вернуть наших родных, - отметил он в интервью телеканалу. - Но я думаю, что на нас лежит обязанность бороться за себя и всех тех людей, которые садятся на борт самолета. Полеты должны быть безопасными".

С учетом этого Схансман и еще несколько человек из числа родственников погибших всерьез рассматривают возможность объединения усилий с германским юристом Элмаром Гимулла, который от лица четырех немцев, лишившихся своих родных и близких, уже подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Адвокат требует от украинского правительства €300 млн (по одному миллиону за каждого погибшего) за то, что оно не закрыло воздушное пространство. В подготовленном более полутора лет назад Советом по безопасности Нидерландов докладе отмечается, что это должно было быть сделано.

Схансман надеется, что обвинительный приговор в отношении Украины послужит примером и вынудит другие страны закрывать свое воздушное пространство в случае возникновения опасных ситуаций.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В результате трагедии погибли все находившиеся на борту 298 человек, две третьих из которых являлись подданными Нидерландов. Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики обвинили в случившемся друг друга.