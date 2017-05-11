Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до восьми

ПЕКИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Число жертв в результате произошедшего 11 мая землетрясения на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (северо-запад КНР) достигло восьми человек. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Ранее поступила информация о четырех погибших.

Как проинформировал Китайский сейсмологический центр, магнитуда самого сильного из серии подземных толчков достигала 5,5. По уточненным данным, землетрясение произошло утром примерно в 06:00 по местному времени (01:00 мск), наиболее мощное зафиксировано на территории уезда Ташкурган. Очаг залегал на глубине 8 км.