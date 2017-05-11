Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей погибли при пожаре в поселке Балахта в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Пожар произошел ночью в частном доме. По данным следственных органов, погибли три человека, из них двое детей", - сказали в ведомстве.
На момент прибытия первых подразделений, прибывших к месту пожара, из окон жилого дома било открытое пламя, надворные постройки были также объяты огнем. Общая площадь пожара составила 200 кв. метров.
На ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС проведут пожарно-техническую экспертизу и установят причину пожара. Также будет установлено, почему сообщение о возгорании поступило пожарным с большим опозданием.