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На северо-западе КНР объявлен повышенный уровень сейсмической опасности

Происшествия
11 мая, 5:30 дата обновления: 11 мая, 5:43 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района погибли восемь человек

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ПЕКИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайское сейсмологическое управление (КСУ) объявило третий (повышенный) уровень сейсмической опасности из четырех (первый - максимальный - прим. ТАСС) на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (северо-запад КНР), где в результате землетрясения погибли восемь человек.

В связи с этим власти направят к месту стихийного бедствия спасателей и гуманитарную помощь. Сейсмологи продолжают вести усиленный мониторинг ситуации.

Сообщается, что в результате землетрясения разрушено более 180 зданий, около 790 жителей остались без крова.

Ранее Китайский сейсмологический центр (подчиняется КСУ) проинформировал, что магнитуда самого сильного из серии подземных толчков достигала 5,5. По уточненным данным, землетрясение произошло примерно в 06:00 по местному времени (01:00 мск). Наиболее мощное зафиксировано на территории уезда Ташкурган, граничащего с Афганистаном, Пакистаном и Таджикистаном. Очаг залегал на глубине 8 км.

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