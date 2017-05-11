На северо-западе Китая произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5

ПЕКИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Подземные толчки магнитудой 4,5 были зарегистрированы в 12:03 по местному времени (07:03 мск) на территории уезда Ташкурган Синьцзян-Уйгурского автономного района (северо-запад КНР). Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Глубина залегания очагов сейсмической активности достигала 6 км. Информации о новых жертвах среди местного населения или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате более раннего землетрясения магнитудой 5,5 в этом же районе погибли восемь человек, порядка 20 пострадавших пострадали. В общей сложности обрушилось 180 зданий, около 790 жителей остались без крова.