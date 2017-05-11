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Полиция Японии фиксирует десятки стычек враждующих кланов якудза

Происшествия
11 мая, 7:51 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

С 7 марта 2016 года по 10 мая этого года зафиксировано по меньшей мере 47 стычек между членами крупнейшей группировки "Ямагути-гуми" и отколовшейся от нее летом 2015 года "Кобэ ямагути-гуми"

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ТОКИО, 11 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японские правоохранительные органы наблюдают сохраняющееся противостояние между враждующими кланами мафии якудза и фиксируют десятки случаев столкновений между бандитами. Об этом рассказал  на пресс-конференции глава Национального полицейского управления Масаёси Сакагути.

По данным правоохранительных органов, начиная с 7 марта 2016 года по 10 мая этого года зафиксировано по меньшей мере 47 стычек предположительно между членами крупнейшей группировки "Ямагути-гуми" и отколовшейся от нее летом 2015 года "Кобэ ямагути-гуми". Как передает агентство Киодо, 30 таких случаев полицейским удалось расследовать. "Благодаря нашему контролю за обеими группами мы рассчитываем на их ослабление и полный развал", - сказал Сакагути.

Как опасаются в полиции, в ближайшее время могут активизироваться мафиозные разборки и между другими кланами. По оперативным данным, в конце апреля от "Кобэ ямагути-гуми" из-за разногласий по поводу управления задумала отделиться одна из подконтрольных ей группировок, боссы которой, выйдя из подчинения крупного клана, захотели поднять собственный авторитет. Эта группа решила назвать себя "Нинкё-дантай ямагути-гуми".

Группировки якудза в Японии нередко действуют открыто под видом частных компаний или ультраправых организаций и находятся под контролем полиции. Доходы японского уголовного мира складываются из поступлений от рэкета, азартных игр, секс-индустрии, наркотиков и оружия, финансовых махинаций, якудза также вовлечены в строительный бизнес. Другой статьей дохода некоторых группировок является организация районных праздников и фестивалей.

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