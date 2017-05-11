МЧС рекомендует туристам воздержаться от поездок в район Ключевского вулкана из-за пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевской, продолжает сохранять повышенную активность. В том числе на нем сохраняется мощная парогазовая деятельность с выделением пепла. Поэтому туристам рекомендовано воздержаться от посещения района Ключевского вулкана, сообщила в четверг пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Ключевской продолжается парогазовая деятельность с небольшим содержанием пепла. В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. При приближении к вулкану есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас туристические группы в районе вулкана официально не зарегистрированы. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

Ключевской вулкан (4 750 м) находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 км от гиганта. Пепловые выбросы на высоту 8 км над уровнем моря и более могут происходить в любой момент.