МЧС рекомендует туристам воздержаться от поездок в район Ключевского вулкана из-за пепла

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевской, продолжает сохранять повышенную активность. В том числе на нем сохраняется мощная парогазовая деятельность с выделением пепла. Поэтому туристам рекомендовано воздержаться от посещения района Ключевского вулкана, сообщила в четверг пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Ключевской продолжается парогазовая деятельность с небольшим содержанием пепла. В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. При приближении к вулкану есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас туристические группы в районе вулкана официально не зарегистрированы. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.
Ключевской вулкан (4 750 м) находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 км от гиганта. Пепловые выбросы на высоту 8 км над уровнем моря и более могут происходить в любой момент.