Срок следствия по делу экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова продлен до 28 июля

Хоккеист "Вашингтона" Оши назвал игру Овечкина в плей-офф великолепнойСпорт 11 мая, 9:07
Глава КОНКАКАФ: Россия проведет первоклассный чемпионат мира в 2018 годуСпорт 11 мая, 9:04
Гончар: Малкин внес огромный вклад в победу "Питтсбурга" в плей-офф НХЛ над "Вашингтоном"Спорт 11 мая, 8:59
Глава КОНКАКАФ: США, Канаде и Мексике при подготовке к ЧМ по футболу пригодится опыт РФСпорт 11 мая, 8:39
Экс-глава "Роснано" Меламед освобожден из-под домашнего арестаПроисшествия 11 мая, 8:36
Tesla начала принимать заказы на солнечные батареи нового типаНаука 11 мая, 8:33
Эксперт: частые неудачи "Вашингтона" в плей-офф НХЛ сказались на серии с "Питтсбургом"Спорт 11 мая, 8:29
Кафу: Россия готова к ЧМ по футболу гораздо лучше, чем Бразилия за год до турнираСпорт 11 мая, 8:09
Семин: самый памятный подарок на день рождения - победа над "Спартаком" в 1996 годуСпорт 11 мая, 8:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Срок следствия по делу экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова, обвиняемого в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии, продлен на три месяца. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Макаренко.
"Срок продлен на три месяца, до 28 июля. Следствие обосновывает это тем, что еще не получены ответы на запросы в иностранные банки о счетах и вкладах Рахимова", - пояснил он.
Предыдущий срок следствия истек 28 апреля.
По версии следствия, Рахимов использовал служебное положение своего отца - первого президента Башкирии Муртазы Рахимова - и организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций в ОАО АФК "Система" и других юридических лиц на общую сумму более $2,5 млрд, полагают следователи.
В то же время, по словам адвокатов, Рахимов не являлся собственником компаний башкирского ТЭК, а лишь имел право управления. Экс-глава нефтяной компании в настоящий момент находится в Австрии, ранее суд Вены отказал в его экстрадиции в Россию.