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Срок следствия по делу экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова продлен до 28 июля

Происшествия
11 мая, 8:15 UTC+3

Предыдущий срок следствия истек 28 апреля

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УФА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Срок следствия по делу экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова, обвиняемого в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии, продлен на три месяца. Об этом сообщил  ТАСС его адвокат Сергей Макаренко.

"Срок продлен на три месяца, до 28 июля. Следствие обосновывает это тем, что еще не получены ответы на запросы в иностранные банки о счетах и вкладах Рахимова", - пояснил он.

Предыдущий срок следствия истек 28 апреля.

По версии следствия, Рахимов использовал служебное положение своего отца - первого президента Башкирии Муртазы Рахимова - и организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций в ОАО АФК "Система" и других юридических лиц на общую сумму более $2,5 млрд, полагают следователи.
В то же время, по словам адвокатов, Рахимов не являлся собственником компаний башкирского ТЭК, а лишь имел право управления. Экс-глава нефтяной компании в настоящий момент находится в Австрии, ранее суд Вены отказал в его экстрадиции в Россию.

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