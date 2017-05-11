Экс-глава "Роснано" Меламед освобожден из-под домашнего ареста

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Экс-глава "Роснано" Леонид Меламед, обвиняемый в растрате более 220 млн рублей корпорации, освобожден из-под домашнего ареста. Также освобожден из СИЗО бывший финдиректор корпорации Святослав Понуров.

"Накануне истек срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова - под стражей, в связи с чем они были освобождены", - сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова. "Обвинительное заключение не утверждено и возвращено следователю для устранения нарушений", - сказал собеседник агентства.

Адвокаты подтвердили освобождение Меламеда из-под домашнего ареста и Понурова - из СИЗО. "Мы подтверждаем, что 10 мая поздно вечером Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, Понуров - из-под стражи, поскольку, как нам стало известно, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение и не передала их дело в суд, а предельные сроки содержания обвиняемых под домашним арестом и арестом истекли", - сказали адвокаты Руслан Кожура и Александр Аснис.

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации "Роснано" в отношении бывших руководителей компании - Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

Свою вину он не признает. В непричастности Меламеда и других фигурантов дела также уверены и в "Роснано". В корпорации заявляют об отсутствии какого-либо ущерба в результате деятельности Меламеда.