Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава "Роснано" Меламед освобожден из-под домашнего ареста

Происшествия
11 мая, 8:36 дата обновления: 11 мая, 9:03 UTC+3

Также освобожден из СИЗО бывший финдиректор "Роснано" Святослав Понуров

Поделиться
Материал из 1 страницы
Леонид Меламед

Леонид Меламед

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Экс-глава "Роснано" Леонид Меламед, обвиняемый в растрате более 220 млн рублей корпорации, освобожден из-под домашнего ареста. Также освобожден из СИЗО бывший финдиректор корпорации Святослав Понуров.

Читайте также новости по теме:
Дело о растрате в "Роснано"
© Артем Коротаев/ТАСС

Генпрокуратура потребовала от "Роснано" устранить нарушения при закупках

СК продолжает следствие по делу Улюкаева

Фигурантам дела о хищении у "Роснано" предъявили обвинение

"Накануне истек срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова - под стражей, в связи с чем они были освобождены", - сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова. "Обвинительное заключение не утверждено и возвращено следователю для устранения нарушений", - сказал собеседник агентства. 

Адвокаты подтвердили освобождение Меламеда из-под домашнего ареста и Понурова - из СИЗО. "Мы подтверждаем, что 10 мая поздно вечером Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, Понуров - из-под стражи, поскольку, как нам стало известно, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение и не передала их дело в суд, а предельные сроки содержания обвиняемых под домашним арестом и арестом истекли", - сказали адвокаты Руслан Кожура и Александр Аснис. 

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации "Роснано" в отношении бывших руководителей компании - Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

Свою вину он не признает. В непричастности Меламеда и других фигурантов дела также уверены и в "Роснано". В корпорации заявляют об отсутствии какого-либо ущерба в результате деятельности Меламеда. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Дело о растрате в "Роснано"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
2
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
СМИ: голландские родственники жертв крушения MH17 могут подать в суд на Украину
5
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
6
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама