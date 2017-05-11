Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приморье у гражданина Китая изъяли настойку из костей амурского тигра

Происшествия
11 мая, 8:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

По оценке экспертов, для получения настойки было использовано более 120 костей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Спиртовая настойка на костях тигра изъята у жителя Китая в Приморском крае. Для получения настойки, по данным экспертов, было использовано более 120 костей амурского тигра, сообщила пресс-служба Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".

"В период майских праздников у жителя поселка Краскино пограничники изъяли более 120 костей тигра, около полутора десятков корней женьшеня, порядка 20 дериватов пятнистого оленя и 20 граммов сильнейшего наркотика метамфетамина. Дериваты краснокнижных животных и наркотики были изъяты у гражданина Китая, уже довольно продолжительное время проживающего в России. Кости тигра, изъятые у иностранца, находились в спиртовом растворе, который иначе называют "тигровое вино", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, китайский гражданин объяснил, что не добывал сам кости браконьерством, а их ему передал знакомый для хранения.

Как установили экологи, кости принадлежат тигру, убитому несколько лет назад. "Мы надеемся, что расследование будет проведено оперативно, в результате которого будут установлены "знакомые", которые оставили на хранения запрещенный товар", - отметил директор Дальневосточного филиала АНО Сергей Арамилев.

По данным следствия, китайскому гражданину грозит уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета этого года, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
2
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
СМИ: голландские родственники жертв крушения MH17 могут подать в суд на Украину
5
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
6
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама