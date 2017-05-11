В Приморье у гражданина Китая изъяли настойку из костей амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Спиртовая настойка на костях тигра изъята у жителя Китая в Приморском крае. Для получения настойки, по данным экспертов, было использовано более 120 костей амурского тигра, сообщила пресс-служба Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".

"В период майских праздников у жителя поселка Краскино пограничники изъяли более 120 костей тигра, около полутора десятков корней женьшеня, порядка 20 дериватов пятнистого оленя и 20 граммов сильнейшего наркотика метамфетамина. Дериваты краснокнижных животных и наркотики были изъяты у гражданина Китая, уже довольно продолжительное время проживающего в России. Кости тигра, изъятые у иностранца, находились в спиртовом растворе, который иначе называют "тигровое вино", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, китайский гражданин объяснил, что не добывал сам кости браконьерством, а их ему передал знакомый для хранения.

Как установили экологи, кости принадлежат тигру, убитому несколько лет назад. "Мы надеемся, что расследование будет проведено оперативно, в результате которого будут установлены "знакомые", которые оставили на хранения запрещенный товар", - отметил директор Дальневосточного филиала АНО Сергей Арамилев.

По данным следствия, китайскому гражданину грозит уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета этого года, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.