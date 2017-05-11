Неизвестные подорвали двери банка "Пивденный" в Николаеве

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Неизвестные ночью подорвали двери банка "Пивденный" ("Южный") в центре Николаева. Об этом сообщила местная полиция.

"Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате вылетели стекла в окнах квартир третьего и четвертого этажей, расположенных в соседнем доме", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работают полицейские, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности.