Суд признал виновным по всем статьям ловившего покемонов в храме Екатеринбурга блогера

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в местном храме, виновным по всем статьям обвинения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"По результатам экспертизы суд признал блогера Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств - ручки с видеокамерой", - сказала судья.
Согласно тексту приговора, который зачитывается в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, Соколовский создавал скандальные випдеоролики, чтобы заработать себе на жизнь и снискать славу.
По мнению суда, вина доказана наличием скандальных видеороликов, а также допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал их авторство.
Гособвинение потребовало приговорить Соколовского к 3,5 года колонии общего режима.
"Если меня посадят на общий режим, то объявлю голодовку", - сказал Соколовский перед заседанием. В суд блогер пришел с вещами на случай обвинительного приговора.
Большинство экспертов, опрошенных ТАСС, в том числе один из адвокатов Соколовского, склоняются к тому, что приговор будет обвинительным с реальным сроком лишения свободы.
В начале августа 2016 года Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Это вызвало неоднозначную реакцию среди верующих.
В сентябре блогера задержали, а затем поместили под домашний арест на два месяца. В пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области тогда подчеркнули, что арест Соколовского связан с роликами экстремистского содержания, а не с нахождением в помещении храма с телефоном.
Блогеру было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", а также семи преступлений, предусмотренных статьей УК о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
В январе 2017 года Соколовскому предъявили еще одно обвинение - по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". В ходе проведенного ранее обыска квартиры блогера была найдена ручка с видеокамерой.
Сам Соколовский вину не признает и ссылается на то, что, размещая видеоролики, хотел выразить свои взгляды и не нарушал права верующих.
В ходе допроса свидетелей стороны обвинения блогер лично извинился перед каждым верующим, который посчитал себя оскорбленным.
Соколовский находится под домашним арестом до 14 августа 2017 года.