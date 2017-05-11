Рядом с торговым центром в Бангкоке обнаружено тело россиянина

БАНГКОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Россиянин Максим Непомнящий найден мертвым на одной из улиц Бангкока. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Тело россиянина было обнаружено полицейскими рядом с торговым центром Thaniya Plaza 9 мая поздно вечером. Характер повреждений указывал на падение с большой высоты. "К нам обратились сотрудники полиции с просьбой помочь в установлении личности погибшего, поскольку при нем нашли только телефон. Достаточно быстро удалось выяснить личные данные россиянина", - рассказал Владимир Соснов.

Таиландская газета Matichon уточняет, что 26-летний мужчина жил в Таиланде долгое время и работал учителем.