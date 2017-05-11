В Таиланде из больницы выписаны почти все россияне после инцидента с рейсом "Аэрофлота"

БАНГКОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Почти все россияне выписаны из бангкокской больницы "Самитивет Сринакарин", куда они были госпитализированы 1 мая после инцидента с авиарейсом компании "Аэрофлот", попавшим в зону турбулентности. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

"В больнице остается только один российский гражданин. Ему, скорее всего, потребуется длительное лечение", - уточнил дипломат. Он также напомнил, что после происшествия всего были госпитализированы 15 россиян, а также двое подданных Таиланда.

После выписки пострадавшие вернулись в Россию или продолжили отдых в Таиланде - в зависимости от состояния здоровья и личных планов. В медучреждении многие из них находились вместе с членами семьи. Родственников разместили в больничных палатах, для них было организовано питание.

1 мая самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва - Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в "турбулентность ясного неба" (возникает в чистом небе, и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут). Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в результате происшествия пострадали 27 человек: трое подданных Таиланда и 24 россиянина.