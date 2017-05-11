Пучков отменил режим ЧС в Сибири, введенный из-за пожаров

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный во всех регионах Сибирского федерального округа из-за сложной ситуации с природными пожарами.

"Мы принимаем решение отменить режим чрезвычайной ситуации во всех субъектах, входящих в Сибирский федеральный округ", - заявил министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем Пучков дал поручение руководителям регионов принимать решения о введении режима ЧС в случае осложнения обстановки и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с природными пожарами.

Как сообщил в свою очередь начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Виктор Яцуценко, своевременно принятые решения по введению режима чрезвычайной ситуации в Сибири, наращиванию группировки сил и средств по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов помогли стабилизировать ситуацию с природными пожарами.

Режим ЧС был введен во всех регионах Сибири 28 апреля, когда от пожаров в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорели около 100 домов.