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Пучков отменил режим ЧС в Сибири, введенный из-за пожаров

Происшествия
11 мая, 10:55 UTC+3 МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Вместе с тем глава МЧС дал поручение руководителям регионов принимать решения о введении режима в случае осложнения обстановки

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный во всех регионах Сибирского федерального округа из-за сложной ситуации с природными пожарами.

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"Мы принимаем решение отменить режим чрезвычайной ситуации во всех субъектах, входящих в Сибирский федеральный округ", - заявил министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем Пучков дал поручение руководителям регионов принимать решения о введении режима ЧС в случае осложнения обстановки и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с природными пожарами.

Как сообщил в свою очередь начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Виктор Яцуценко, своевременно принятые решения по введению режима чрезвычайной ситуации в Сибири, наращиванию группировки сил и средств по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов помогли стабилизировать ситуацию с природными пожарами.

Режим ЧС был введен во всех регионах Сибири 28 апреля, когда от пожаров в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорели около 100 домов.

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