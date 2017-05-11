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Роструд проверит "Лайт Эйр" после гибели трех человек в катастрофе вертолета в Башкирии

Происшествия
11 мая, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В ведомстве заявили, что в случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Роструд проверит авиакомпанию "Лайт Эйр" в связи с крушением вертолета в Башкирии, повлекшей гибель трех человек. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи со смертельным несчастным случаем на производстве Роструд проведет проверку соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда в ЗАО АК "Лайт Эйр", являющемся владельцем вертолета, - отмечено в сообщении. - В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к административной ответственности".

4 мая в Башкирии произошло крушение вертолета Robinson R-44, выполнявшего патрулирование лесных пожаров. В результате авиакатастрофы погибли пилот и двое пассажиров.

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