Роструд проверит "Лайт Эйр" после гибели трех человек в катастрофе вертолета в Башкирии

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Роструд проверит авиакомпанию "Лайт Эйр" в связи с крушением вертолета в Башкирии, повлекшей гибель трех человек. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи со смертельным несчастным случаем на производстве Роструд проведет проверку соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда в ЗАО АК "Лайт Эйр", являющемся владельцем вертолета, - отмечено в сообщении. - В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к административной ответственности".

4 мая в Башкирии произошло крушение вертолета Robinson R-44, выполнявшего патрулирование лесных пожаров. В результате авиакатастрофы погибли пилот и двое пассажиров.