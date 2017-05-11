Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в местном храме, к условному сроку, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил приговорить Соколовского Руслана Геннадьевича к условному наказанию в 3,5 года", - зачитала приговор судья.

Суд не нашел отягчающих обстоятельств в деле Соколовского, учел положительную характеристику на блогера, данную его матерью, тот факт, что сам он во время процесса попросил прощения у верующих за размещенную информацию и пересмотрел совершенные им действия.

Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

До вступления приговора в силу Соколовский будет находиться под подпиской о невыезде.

Суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих, а также в незаконном обороте специальных технических средств. Вина, по мнению суда, доказана наличием видеороликов, а также показаниями свидетелей. Кроме того, во время слушаний сам блогер не отрицал их авторство.

"Почти оправдательный приговор"

Сам блогер назвал вынесенный ему приговор "почти оправданием".

"На данный момент я считаю это (3,5 года условно - прим. ТАСС) почти оправдательным приговором. В целом доволен, что остаюсь на свободе", - сказал он.

По словам блогера, после приговора он будет помогать мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. "Очень здорово, что я смогу заниматься полезным делом. Ройзману смогу помочь, он меня заинтересовал своим предложением, хочу с ним работать", - сказал Соколовский.

По словам адвоката Соколовского Алексея Бушмакова, решение об обжаловании приговора еще не принято. "Блогера ждет ряд ограничений, так как он все-таки был признан виновным в экстремизме - это ограничения оборота по наличным банковским средствам, по операциям, по вкладам. Это ограничения, связанные с избранием на государственные и муниципальные должности и иные негативные моменты", - подчеркнул адвокат.

По его словам, в случае подачи апелляции на приговор, возникает опасность, что суд апелляционной инстанции усилит наказание и может заменить условное на реальное.

Мнение гособвинения

Гособвинение требовало приговорить молодого человека к 3,5 годам колонии общего режима. Вынесенный приговор, по словам старшего помощника прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга Екатерины Калининой, является справедливым.

"Приговором суда, который признал Соколовского виновным по всем составам преступления, представленным стороной государственного обвинения, остались довольны. Суд согласился со стороной обвинения, что нужно назначить наказание в виде лишения свободы и на тот срок, который предложила сторона обвинения. Тот факт, что суд определил условное наказание, вызывает уважение, оно справедливо", - подчеркнула Калинина.