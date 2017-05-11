Дело Меламеда и Понурова направлено на дополнительное следствие

Венская интрига: как возможное продление сокращения добычи повлияет на цены на нефтьЭкономика и бизнес 11 мая, 12:02
СМИ: Могерини высказалась за скорейшее вхождение балканских стран в ЕСМеждународная панорама 11 мая, 11:58
Компания из Саудовской Аравии в 2013 году заплатила €1 млн за 4,5 часа общения с РоналдуСпорт 11 мая, 11:56
Томский вуз открыл лабораторию по созданию технологий для экологичной энергетикиНаука 11 мая, 11:54
Трем фигурантам уголовного дела о теракте в Петербурге предъявили обвинениеПроисшествия 11 мая, 11:53
Погрузка на Приволжской магистрали в апреле 2017 года увеличилась почти на 20%Транспорт 11 мая, 11:53
Токио оплатит расходы на строительство временных объектов к Играм-2020 по всей ЯпонииСпорт 11 мая, 11:52
Решение ЕС о "безвизе" для Украины Порошенко расценил как "разрыв с постсоветским прошлым"Международная панорама 11 мая, 11:46
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,2%Экономика и бизнес 11 мая, 11:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Роснано Леонида Меламеда и финдиректора Святослава Понурова, вернув его в Следственный комитет для дополнительного расследования. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.
"21 апреля в Генеральную прокуратуру РФ из ГСУ СК России поступило с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению Леонида Меламеда и Святослава Понурова в совершении хищения путем растраты в особо крупном размере. По результатам изучения дела выявлены грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд, в связи с чем 2 мая 2017 года оно возвращено в ГСУ СК России для производства дополнительного следствия", - сказали в Генпрокуратуре.