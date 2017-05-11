Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дело Меламеда и Понурова направлено на дополнительное следствие

Происшествия
11 мая, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

По результатам изучения дела выявлены грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Леонид Меламед

Леонид Меламед

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Роснано Леонида Меламеда и финдиректора Святослава Понурова, вернув его в Следственный комитет для дополнительного расследования. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

"21 апреля в Генеральную прокуратуру РФ из ГСУ СК России поступило с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению Леонида Меламеда и Святослава Понурова в совершении хищения путем растраты в особо крупном размере. По результатам изучения дела выявлены грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд, в связи с чем 2 мая 2017 года оно возвращено в ГСУ СК России для производства дополнительного следствия", - сказали в Генпрокуратуре.

Смотрите также

Экс-глава "Роснано" Меламед освобожден из-под домашнего ареста

Срок следствия по делу экс-главы Роснано Меламеда продлен до июня

Мосгорсуд продлил до марта домашний арест экс-главы "Роснано" Меламеда

Завершено расследование по делу бывшего главы Роснано Меламеда

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело о растрате в "Роснано"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
3
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
6
Рядом с торговым центром в Бангкоке обнаружено тело россиянина
7
Потепление до 18 градусов придет в Москву к середине следующей недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама