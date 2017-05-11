Дело Меламеда и Понурова направлено на дополнительное следствие

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Роснано Леонида Меламеда и финдиректора Святослава Понурова, вернув его в Следственный комитет для дополнительного расследования. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

"21 апреля в Генеральную прокуратуру РФ из ГСУ СК России поступило с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению Леонида Меламеда и Святослава Понурова в совершении хищения путем растраты в особо крупном размере. По результатам изучения дела выявлены грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд, в связи с чем 2 мая 2017 года оно возвращено в ГСУ СК России для производства дополнительного следствия", - сказали в Генпрокуратуре.