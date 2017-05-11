Адвокат: расследование дела в отношении криминального авторитета Калашова завершено

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении криминальных авторитетов Захария Калашова (Шакро Молодой) и Андрея Кочуйкова (Итальянец) по факту вымогательства. Об этом ТАСС сообщил адвокат Кочуйкова Евгений Устин.
"Вчера мы подписали уведомление о завершении предварительного расследования, в ближайшее время приступим к изучению материалов уголовного дела, объем которых составляет 30 томов", - сказал адвокат, уточнив, что в окончательной версии обвинения нет изменений по отношению к ранее озвученной позиции следствия.
"Наша позиция о непризнании вины также остается неизменной", - подчеркнул защитник.
Согласно закону, после ознакомления с материалами стороной защиты обвинительное заключение может быть передано в прокуратуру на утверждение, а затем передано в суд.
В отношении Калашова расследуется два уголовных дела: о вымогательстве и об организации преступного сообщества. При этом в постановлении о возбуждении второго дела Калашов назван лидером преступного сообщества.
В декабре 2015 года возле ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице в центре Москвы, произошла перестрелка между группой из десяти человек, в результате которой погибли два человека. Следствие считает Калашова главой преступной группы, состоящей из представителей криминального мира, бывших и действующих сотрудников полиции, которые воспользовались хозяйственным спором владельца ресторана со строительной бригадой для вымогательства 8 млн рублей.