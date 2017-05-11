Суд обязал СК амнистировать владельца бренда Stolichnaya Шефлера

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы признал незаконным очередной отказ Следственного комитета амнистировать предпринимателя, экс-главу компании S.P.I. Юрия Шефлера, обвиняемого в незаконном использовании товарных знаков, права на которые принадлежат государству. Об этом ТАСС сообщили его адвокаты Александр Аснис и Дмитрий Кравченко.

"Только что суд признал незаконным новое постановление СК об отказе применения к Шефлеру амнистии. Тем самым суд фактически обязал следователя амнистировать Шефлера", - сказал Аснис.