Трем фигурантам уголовного дела о теракте в Петербурге предъявили обвинение

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение трем фигурантам уголовного дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"На данный момент в числе фигурантов уголовного дела десять человек. Трем из них - Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову - предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")", - сообщила она.

Как отметила Петренко, остальным соучастникам теракта обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Следователи работают с потерпевшими, после проведения судмедэкспертиз будет установлена тяжесть причиненного им вреда. "Продолжается и отработка связей каждого из фигурантов. В рамках расследования следователи СК России дадут всестороннюю правовую оценку преступным действиям всех лиц, причастных к событиям в метрополитене Санкт-Петербурга, квалифицировав их в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ", - добавила представитель СК.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека.