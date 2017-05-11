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Суд в Петербурге продлил до 20 августа арест администратора "группы смерти" Будейкина

Происшествия
11 мая, 12:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, мая. /ТАСС

Сам Филипп Будейкин признает свою вину

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга продлил до 20 августа срок ареста администратора так называемых "групп смерти" в социальной сети "ВКонтакте" Филиппа Будейкина (псевдоним в интернете - Филипп Лис), которого обвиняют в том, что он доводил подростков до самоубийства. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Будейкину до 20 августа. Будейкин признает свою вину, против продления меры не возражал", - сказала Лебедева.

В марте управление Следственного комитета (СК) по Астраханской области возбудило в отношении молодого человека еще одно уголовное дело, по которому его обвиняют в покушении на доведение до самоубийства несовершеннолетней. По данным СК, весной 2016 года Филипп Лис в закрытой группе в соцсети "ВКонтакте" "пропагандировал тематику суицида". Со своего аккаунта он также направлял 16-летней жительнице Астрахани сообщения с призывом к самоубийству.

Преступление не было доведено до конца - оно было предотвращено сотрудниками УФСБ России по области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В дальнейшем уголовное дело будет передано в Следственный комитет России по Санкт-Петербургу для соединения в одном производстве с ранее возбужденным делом.

Дело Будейкина

21-летний Будейкин был задержан в Подмосковье 15 ноября 2016 года. Через день после задержания его этапировали в Петербург. В настоящее время молодой человек находится под арестом, 10 января суд продлил ему срок содержания под стражей до мая. Ему предъявлено официальное обвинение по статье "Доведение до самоубийства".

По данным СК, в соцсети "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых сообществ, где пропагандировались суициды. Согласно расследованию, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства, еще пятеро детей попытались покончить с собой. В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что по делу в качестве свидетелей следователи допросили около десяти администраторов и участников групп, часть из них дали показания против Будейкина, в частности, сообщив, что он склонял несовершеннолетних к самоубийствам. В феврале судебно-психиатрическая экспертиза признала Будейкина вменяемым.

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