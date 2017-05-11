Власти Ленобласти проверят все строящиеся соцобъекты после обрушения школы в Мурине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области проведут проверку строящихся социальных объектов в регионе после обрушения части строящейся школы в поселке Мурино, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба областного правительства.

"Текущий план проверок будет изменен, эксперты в самое ближайшее время поедут на стройплощадки детских садов и школ, "подвинув" в своих списках другие объекты. Всего застройщики сейчас возводят в области около 20 зданий для нужд образования. Это большой объем работ как для самих работников комитета, так и для строителей, но мы уверены, что после обрушения части строящейся в Мурино школы все стороны с пониманием отнесутся к проверкам", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя областного правительства Михаила Москвина.

По его данным, "отдельное внимание будет уделено тем зданиям, где проектами предусмотрены похожие решения по возведению кровли над большими залами, что и в муринской школе - таких в регионе три-пять объектов". "Вероятно, что проверки смогут немного сдвинуть сроки сдачи объектов, но безопасность зданий является безусловным приоритетом", - отметил Москвин.

Ранее сообщалось, что 7 мая в поселке Мурино при разборе завалов обрушившейся части строящейся школы в автомобиле, находившемся вблизи здания, обнаружено тело 55-летнего мужчины с телесными повреждениями. Погибший являлся работником организации, предоставлявшей в аренду автомобиль с компрессором.

Обрушение, по предварительной информации, произошло при производстве работ на кровле, причиной могли стать некачественные металлоконструкции, однако не исключены и технологические нарушения при заливке кровли. По данным администрации области, этот объект принадлежит компании "ЦДС".

Управление СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".