Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер останется в СИЗО до 19 июня

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в ряде тяжких преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная коллегия Мосгорсуда отклонила жалобу Гайзера и его защитников о продлении ему срока содержания под стражей до 19 июня", - сказал представитель суда. Срок ареста в отношении предполагаемых сообщников экс-главы Коми также оставлен без изменений.

В апелляционной жалобе защита и сами обвиняемые просили решение суда первой инстанции отменить и назначить более мягкую меру пресечения. "Наше пребывание в СИЗО препятствует скорейшему ознакомлению с материалами дела. За все время следователем ни одного факта не было приведено, что есть реальная причина предполагать, что я скроюсь от следствия и смогу повлиять на ход процесса", - заявил в ходе заседания Гайзер. "Прошу изменить меру пресечения на домашний арест", - добавил он.

Представитель СК просил оставить в силе решение о продлении срока ареста. Гособвинение поддержало полностью позицию следствия. "Оснований для отмены ранее принятого решения не имеется", - отметил прокурор.

Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления", а позже добавилось обвинение по статье о взятке. В настоящее время следствие по делу завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела, которых насчитывается более 450 томов.

Фигурантами дела, помимо Гайзера, являются еще 18 человек, в том числе бывший зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов и экс-сенатор от региона Евгений Самойлов. По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. Указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.