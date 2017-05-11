Перекрытие обвалилось в нежилом доме на западе Москвы

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Обвал перекрытия произошел в выселенном доме, предназначенном для сноса, на западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В доме 61 на улице Маршала Жукова между первым и вторым этажом обвалилось перекрытие на площади 10 кв. метров. В результате ЧП пострадали два человека, один из которых госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что по данному адресу находится выселенный дом, предназначенный для сноса.
"Оперативные подразделения незамедлительно выехали по вызову. Здание, в котором обрушилось перекрытие, не эксплуатируется и предназначено для сноса. Помощь сотрудников МЧС на месте не понадобилась", - сказал он.