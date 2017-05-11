Путин поручил сосредоточиться на ликвидации последствий паводка в Тюменской области

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил МЧС и властям Тюменской области сосредоточиться на создании условий временного размещения пострадавших от паводка в этом регионе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня президент выслушал по телефону доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Тюменской области Владимира Якушева о подтоплении в регионе, где пострадали дома, граждане остались без крова. Президент выслушал доклады, констатировал, что спасатели и власти региона достаточно эффективно оказывают помощь населению, которое оказалось в районе подтопления. Но президент также попросил дополнительно сосредоточиться на создании удобных условий временного размещения и ликвидации последствий этого природного бедствия", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, Пучков также доложил Путину о ходе борьбы с лесными пожарами в ряде субъектов РФ, несмотря на то, что уже "удалось весьма существенно сократить площадь лесных пожаров".
Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в Абатском, Ишимском и Казанском муниципальных районах Тюменской области из-за резкого подъема воды в реке Ишим. По данным МЧС, в зоне подтопления оказалось более 100 домов, примерно пятая часть из них - нежилые. Эвакуированы более 400 человек, в том числе более 100 детей.