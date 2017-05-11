Суд продлил арест главы карельского "Мемориала" по делу о детском порно и педофилии

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Петрозаводский городской суд продлил на 6 месяцев срок содержания под стражей главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, который обвиняется в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, а также педофилии и незаконном хранении оружия, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Меру пресечения Дмитриеву Юрию Алексеевичу в виде заключения под стражу оставить без изменения сроком на 6 месяцев, то есть по 28 октября 2017 года включительно", - сказала судья Марина Носова.

Предварительное слушание по делу, которое состоится в закрытом режиме, суд назначил на 17 мая. На нем будет рассматриваться ходатайство адвоката об исключении из дела доказательств и о прекращении уголовного дела. В ходе заседания Дмитриев и его адвокат просили изменить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. Прокурор требовал продлить обвиняемому срок ареста на 6 месяцев, так как он может скрыться от суда, оказать давление на потерпевшую или свидетелей.

61-летнему Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия". По версии следствия, с 2008 года по 2015 год обвиняемый неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, Дмитриев незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

Адвокат Виктор Ануфриев сообщил ТАСС, что Дмитриев не изготавливал порноматериалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать, в 2015 году он сделал пару фотографий, в 2016 году - ни одного снимка. Защитник добавил, что хранившаяся часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

Дмитриев был арестован 15 декабря 2016 года и с тех пор находится под стражей. Тогда предъявленное обвинение он назвал "сюрреализмом" и заявил, что вину не признает, так как никаких противозаконных действий в отношении ребенка не совершал. В защиту Дмитриева выступил Союз журналистов Карелии, который направил открытое письмо руководству силовых ведомств республики с просьбой "сделать процесс над правозащитником открытым настолько, насколько это возможно".