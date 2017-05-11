Адвокат: следствие по делу захватившего отделение "Ситибанка" в Москве завершено

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Столичные следователи завершили следственные действия и приступили к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела в отношении Арама Петросяна, обвиняемого в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Станислав Мальцев.

"Предварительное следствие по делу моего доверителя Арама Петросяна окончено, мы приступаем к ознакомлению с материалами, которых насчитывается порядка пяти томов", - сказал защитник, добавив, что планирует завершить ознакомление в течение недели. После этого уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Арам Петросян обвиняется в захвате заложников и угрозе совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения. Свою вину он признал частично и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Согласно результатам стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в институте имени Сербского, Петросян признан вменяемым, однако у него выявлено истерическое расстройство, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту.

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.