Адвокат: следствие по делу захватившего отделение "Ситибанка" в Москве завершено

Баскетболисты ЦСКА де Коло и Теодосич вошли в символические сборные ЕвролигиСпорт 11 мая, 15:11
Единороссы Свердловской области определились с участниками праймериз на пост главы регионаНовости Урала 11 мая, 15:04
Путин обсудил с Аббасом вопросы урегулирования палестино-израильского конфликтаПолитика 11 мая, 14:51
В СПЧ выступают против уголовного наказания за оскорбление чувств верующихОбщество 11 мая, 14:51
Инфантино похвалил Россию за четкое исполнение обязательств при подготовке к турнирамСпорт 11 мая, 14:47
В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей домаПолитика 11 мая, 14:15
ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на 60 тыс. баррелей в суткиЭкономика и бизнес 11 мая, 14:10
Власти Москвы выделили гранты для повышения зарплат реаниматологамМосква 11 мая, 14:10
Строители начали монтаж арок судоходного пролета автомобильной части Керченского мостаВ стране 11 мая, 14:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Столичные следователи завершили следственные действия и приступили к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела в отношении Арама Петросяна, обвиняемого в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Станислав Мальцев.
"Предварительное следствие по делу моего доверителя Арама Петросяна окончено, мы приступаем к ознакомлению с материалами, которых насчитывается порядка пяти томов", - сказал защитник, добавив, что планирует завершить ознакомление в течение недели. После этого уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Арам Петросян обвиняется в захвате заложников и угрозе совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения. Свою вину он признал частично и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемых ему преступлений.
Согласно результатам стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в институте имени Сербского, Петросян признан вменяемым, однако у него выявлено истерическое расстройство, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту.
По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.