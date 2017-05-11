В Петербурге генерала запаса приговорили к семи годам за мошенничество с жильем Минобороны

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Красносельский районный суд Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы генерал-майора запаса, бывшего сотрудника Военной академии тыла и транспорта Владимира Полещука по делу о мошенничестве с ведомственными квартирами Министерства обороны. Его бывшего заместителя - Ольгу Соловьеву - приговорили к двум годам условно, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.
"Суд огласил приговор в отношении Полещука и Соловьевой. Оба признаны виновными, и им назначены наказания: Полещуку - семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его бывшей помощнице Соловьевой - два года условно", - сообщили в суде. Против фигурантов были выдвинуты обвинения по статьям "Мошенничество" и "Подделка документов" УК РФ.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь городского суда Дарья Лебедева, Полещук отвечал за распределение квартир между сотрудниками учебного заведения. "Путем подделки документов он оформил на себя 16 квартир, тем самым причинив значительный ущерб Министерству обороны", - сказала Лебедева, не уточнив сумму ущерба, нанесенного ведомству.
"Соловьева - его бывший заместитель, которая фактически подделывала документы. В ходе процесса он пытался указать на ее вину, утверждал, что сам только подписывал бумаги. По приговору мы видим, что суд не поверил в достоверность его показаний", - добавила Лебедева.