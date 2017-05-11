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Суд в Петербурге оставил в силе приговор полицейскому за убийство по неосторожности

Происшествия
11 мая, 15:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, мая. /ТАСС

Оперативник Андрей Артемьев в состоянии алкогольного опьянения в служебном кабинете застрелил жителя города

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении бывшего полицейского оперативника Андрея Артемьева, который в служебном кабинете застрелил жителя города. Об этом сообщила пресс-секретарь городского суда Дарья Лебедева.

"Городской суд оставил в силе приговор Красногвардейского районного суда в отношении Артемьева", - сказала Лебедева.

В декабре 2016 года суд первой инстанции признал экс-полицейского виновным по статье 109 "Причинении смерти по неосторожности" УК РФ и проговорил его к 1 году и 9 месяцам колонии. В приговоре суд переквалифицировал обвинение со статьи 105 "Убийство" УК РФ на более легкий состав. В прениях государственное обвинение просило для Артемьева 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, 11 ноября 2015 года Артемьев в состоянии алкогольного опьянения в служебном кабинете выстрелил в голову из табельного пистолета Дмитрию Демидову, который был доставлен в тот день в 26-й отдел полиции УМВД по Красногвардейскому району Петербурга. Мужчина скончался на месте.

В ходе процесса подсудимый частично признал вину. Он заявил, что не хотел убивать Демидова, достал пистолет из кобуры и непроизвольно передернул затвор, после чего произошел случайный выстрел.

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