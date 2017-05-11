ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича

Сорокин: конгресс ФИФА тепло воспринял доклад о подготовке РФ к ЧМ-2018Спорт 11 мая, 16:47
На авиасалоне МАКС-2017 в воздух поднимутся около сотни летательных аппаратовАрмия и ОПК 11 мая, 16:45
Эксперт: Овечкин долгие годы тащит "Вашингтон" на себе, критиковать его игру проще всегоСпорт 11 мая, 16:40
МЧС России усиливает группировку по борьбе с паводком в Тюменской областиНовости Урала 11 мая, 16:39
Додон 9 мая обсудил с Путиным активизацию двустороннего сотрудничестваМеждународная панорама 11 мая, 16:37
РФС оштрафовал тренера "Спартака" Карреру за неявку на флеш-интервью и пресс-конференциюСпорт 11 мая, 16:34
Сорокин: матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 11 мая, 16:18
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрдЭкономика и бизнес 11 мая, 16:13
Объявлен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с датчанамиСпорт 11 мая, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича по уголовному делу о превышений должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил представитель УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
"Задержан представитель руководства вуза", - сказал собеседник агентства, не уточнив имя и должность задержанного.
"11 мая 2017 года УФСБ России по городу Санкт- Петербургу и Ленинградской области на территории города и области проведены следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по признакам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) должностными лицами ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича", - говорится в сообщении УФСБ.
В деле есть несколько фигурантов, пока задержан только один из них. По версии следствия, указанные лица совершили деяния, выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства. В УФСБ воздержались от комментариев по существу расследования.