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ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича

Происшествия
11 мая, 15:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, мая. /ТАСС

Как уточнили в ведомстве, представитель руководства вуза задержан по уголовному делу о превышений должностных полномочий

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© Валерий Матыцин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича по уголовному делу о превышений должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил представитель УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

"Задержан представитель руководства вуза", - сказал собеседник агентства, не уточнив имя и должность задержанного.

"11 мая 2017 года УФСБ России по городу Санкт- Петербургу и Ленинградской области на территории города и области проведены следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по признакам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) должностными лицами ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича", - говорится в сообщении УФСБ.

В деле есть несколько фигурантов, пока задержан только один из них. По версии следствия, указанные лица совершили деяния, выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства. В УФСБ воздержались от комментариев по существу расследования.

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