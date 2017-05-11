За первые четыре месяца года суды РФ направили на принудительные работы 70 человек

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Российские суды с начала года направили на принудительные работы в исправительные центры свыше 70 человек. Об этом сообщил ТАСС замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

"Как свидетельствует статистика, суды постепенно расширяют практику назначения этого нового вида наказания. Всего с начала года в исправительные центры поступило на исполнение 70 судебных решений о назначении наказания в виде принудительных работ", - сообщил он.

По данным на начало мая, на учете в исправительных центрах состоят 50 осужденных к принудительным работам.

Кроме того, сообщил Максименко, в минувшем году суды избрали домашний арест как альтернативу заключению под стражу в отношении более 18 тысяч лиц. "В 2016 году по учетам уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) территориальных органов ФСИН России прошло 18 136 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил замдиректора ФСИН. - Поведение более 15 тысяч из них контролировалось с помощью электронных браслетов".

По состоянию на 1 апреля на учетах уголовно-исполнительных инспекций состояло 6100 "домашних арестантов".