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За первые четыре месяца года суды РФ направили на принудительные работы 70 человек

Происшествия
11 мая, 17:12 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, мая. /ТАСС

Как сообщил замдиректора ФСИН РФ, в 2016 году суды избрали домашний арест как альтернативу заключению под стражу в отношении более 18 тысяч лиц

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МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Российские суды с начала года направили на принудительные работы в исправительные центры свыше 70 человек. Об этом сообщил ТАСС замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

"Как свидетельствует статистика, суды постепенно расширяют практику назначения этого нового вида наказания. Всего с начала года в исправительные центры поступило на исполнение 70 судебных решений о назначении наказания в виде принудительных работ", - сообщил он.

По данным на начало мая, на учете в исправительных центрах состоят 50 осужденных к принудительным работам.

Кроме того, сообщил Максименко, в минувшем году суды избрали домашний арест как альтернативу заключению под стражу в отношении более 18 тысяч лиц. "В 2016 году по учетам уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) территориальных органов ФСИН России прошло 18 136 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил замдиректора ФСИН. - Поведение более 15 тысяч из них контролировалось с помощью электронных браслетов".

По состоянию на 1 апреля на учетах уголовно-исполнительных инспекций состояло 6100 "домашних арестантов".

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