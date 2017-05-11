ФСБ задержала еще одного человека, связанного с устроившим теракт в метро Петербурга

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. ФСБ России задержала гражданина одной из республик Средней Азии, связанного с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик М. Б. Эрматова, причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ", - сообщили в ФСБ.
По данным ФСБ, задержанный связан с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, совершившим 3 апреля подрыв самодельного взрывного устройства в метро Санкт-Петербурга.
В настоящее время проверяется причастность задержанного к теракту в Санкт-Петербурге. "Осуществляется комплекс оперативных мероприятий и следственных действий по проверке М. Эрматова на причастность к расследуемому теракту", - подчеркнули в ФСБ.
Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека.
По данным СК РФ, на данный момент в уголовном деле фигурируют 10 человек. Трем из них - Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову - предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ. Как сообщила в четверг представитель СК Светлана Петренко, продолжается отработка связей каждого из фигурантов.