Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСБ задержала еще одного человека, связанного с устроившим теракт в метро Петербурга

Происшествия
11 мая, 17:02 дата обновления: 11 мая, 17:32 UTC+3

Гражданин одной из республик Средней Азии подозревается в причастности к незаконному обороту взрывчатых веществ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Центр общественных связей ФСБ России/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. ФСБ России задержала гражданина одной из республик Средней Азии, связанного с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Галерея
16 фото

Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга

"ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик М. Б. Эрматова, причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ", - сообщили в ФСБ.
По данным ФСБ, задержанный связан с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, совершившим 3 апреля подрыв самодельного взрывного устройства в метро Санкт-Петербурга.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к теракту в Санкт-Петербурге. "Осуществляется комплекс оперативных мероприятий и следственных действий по проверке М. Эрматова на причастность к расследуемому теракту", - подчеркнули в ФСБ.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека.

По данным СК РФ, на данный момент в уголовном деле фигурируют 10 человек. Трем из них - Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову - предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ. Как сообщила в четверг представитель СК Светлана Петренко, продолжается отработка связей каждого из фигурантов.

Смотрите также

Одному из фигурантов дела о теракте в метро Петербурга предъявлено обвинение

Число жертв теракта в Петербурге возросло до 15 человек

В Петербурге задержан девятый подозреваемый по делу о вербовке в ИГ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в метро Санкт-Петербурга
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
4
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
5
При взрыве гранаты у кафе в Махачкале пострадали два человека
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
Темы дня
Загрузка...
Реклама