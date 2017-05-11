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С начала года из России были выдворены более 2 тыс. иностранцев, проживавших в Москве

Происшествия
11 мая, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

С выдворяемых граждан также были взысканы административные штрафы на сумму более 4 млн рублей

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. иностранных граждан, проживавших в Москве, были выдворены из России за последние четыре месяца. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве Тимур Коробицын.

"Судебными приставами межрайонного отдела судебных приставов по административному выдворению УФССП России по Москве по состоянию на 10 мая с начала года было выдворено за пределы РФ две тысячи шестьдесят девять иностранных граждан", - сообщил он.

По словам Коробицына, с выдворяемых граждан также были взысканы административные штрафы на сумму более 4 млн рублей.

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