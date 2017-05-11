Генпрокурор РФ отменил решение о направлении дела Меламеда в СК

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка отменил решение о направлении уголовного дела экс-главы госкорпорации "Роснано" Леонида Меламеда и ее бывшего финдиректора Святослава Понурова в СК для дополнительного следствия и направил материалы дела в суд. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"10 мая после дополнительного изучения материалов уголовного дела в отношении Леонида Меламеда и Святослава Понурова генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка отменил решение заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня о возвращении данного уголовного дела в ГСУ СК России для производства дополнительного следствия и направил материалы дела в суд", - сказал он.

Ранее в четверг стало известно об отказе Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение по данному делу в связи с "грубейшими нарушениями положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующими утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд".

Также адвокаты Меламеда и "Роснано" подтвердили ТАСС, что накануне в 23:59 мск Леонид Меламед и Святослав Понуров были освобождены из-под домашнего ареста и СИЗО соответственно в связи с истечением предельного срока их мер пресечения.

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации "Роснано" в отношении бывших руководителей компании - Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск. По версии следствия, в 2008-2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

Свою вину экс-глава "Роснано" не признает. В непричастности Меламеда и других фигурантов дела также уверены и в "Роснано". В госкорпорации заявляли об отсутствии какого-либо ущерба в результате деятельности Меламеда и Понурова.