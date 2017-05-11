При взрыве гранаты у кафе в Махачкале пострадали два человека

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МАХАЧКАЛА, 11 мая. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате взрыва гранаты у здания кафе в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
"В результате взрыва гранаты пострадали двое мужчин. У них ранения нижних конечностей, у одного еще и живота. Они доставлены в больницу. Их жизни ничто не угрожает", - отметили в минздраве.
Ранее в пресс-службе управления МВД по Дагестану ТАСС сообщили, что в четверг днем неизвестный мужчина бросил гранату у здания кафе на проспекте Гамидова в Махачкале. В городе объявлен план "Сирена", полицейские разыскивают автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. В МВД добавили, что по предварительным данным, происшествие спровоцировал спор хозяйствующих субъектов.
По информации источника ТАСС в силовых структурах Дагестана, инцидент произошел у кафе "Золотая турка", расположенного на проспекте Гамидова.