Оператор "Би-би-си" госпитализирован после наезда на него автомобиля лидера лейбористов

ЛОНДОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Оператор телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" Джайлз Вултортон был в четверг госпитализирован в результате травмы, нанесенной ему служебной автомашиной лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Инцидент произошел в тот момент, когда политик прибыл на встречу с однопартийцами в лондонский Институт инжиниринга и технологий для обсуждения предвыборного манифеста.

"Опытный оператор "Би-би-си" был травмирован в момент съемки встречи, посвященной манифесту Лейбористской партии. Его забрали в больницу для обследования и лечения. На данный момент "Би-би-си" сосредоточена на выполнении своих обязанностей по проявлению заботы (о пострадавшем), чтобы гарантировать, что с ним все в порядке", - сказано в официальном сообщении корпорации.

"Би-би-си" сообщила, что автомобиль Корбина переехал ногу оператора. Тем временем стражи порядка опрашивают свидетелей инцидента, а представитель Лейбористской партии пообещал изучить обстоятельства произошедшего.