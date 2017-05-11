Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оператор "Би-би-си" госпитализирован после наезда на него автомобиля лидера лейбористов

Происшествия
11 мая, 18:04 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Телерадиовещательная компания сообщила, что автомобиль Джереми Корбина переехал ногу оператора

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Оператор телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" Джайлз Вултортон был в четверг госпитализирован в результате травмы, нанесенной ему служебной автомашиной лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Инцидент произошел в тот момент, когда политик прибыл на встречу с однопартийцами в лондонский Институт инжиниринга и технологий для обсуждения предвыборного манифеста.

"Опытный оператор "Би-би-си" был травмирован в момент съемки встречи, посвященной манифесту Лейбористской партии. Его забрали в больницу для обследования и лечения. На данный момент "Би-би-си" сосредоточена на выполнении своих обязанностей по проявлению заботы (о пострадавшем), чтобы гарантировать, что с ним все в порядке", - сказано в официальном сообщении корпорации.

"Би-би-си" сообщила, что автомобиль Корбина переехал ногу оператора. Тем временем стражи порядка опрашивают свидетелей инцидента, а представитель Лейбористской партии пообещал изучить обстоятельства произошедшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
4
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
5
При взрыве гранаты у кафе в Махачкале пострадали два человека
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
Темы дня
Загрузка...
Реклама