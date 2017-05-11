Юристы призывают СМИ корректно указывать причину приговора блогеру Соколовскому

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Блогер Руслан Соколовский осужден судом на 3,5 года условно не за "ловлю покемонов в храме", а за оскорбление чувств верующих и экстремизм. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России, председатель Координационного совета молодых юристов Денис Паньшин.

"Эта формулировка ("получил срок за ловлю покемонов" - прим. ТАСС) никак не соответствует решению суда и сути обвинения. Это все раздуто общественностью, притом негативно. Здесь я и любой другой юрист согласится, что эту формулировку использовать ни в коем случае нельзя, потому что она как минимум не соответствует тексту решения, потому что господин Соколовский признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств", - сказал юрист.

Он считает, что "раздувание в том ключе, как это подают СМИ, крайне негативно и, соответственно, несет негативный общественный резонанс".

"Здесь должны выступать общественники, грамотные юристы, чтобы вообще таких ситуаций не допускать. "Ловля покемонов" - вообще такого нет, и в составе преступления в том числе", - заявил Паньшин.

По его словам, назначенное судом наказание является справедливым. "Суд тут очень грамотно поступил: вынесен не реальный срок, а условный. Здесь нужно суду аплодировать, что это дело не превратили в абсурд", - отметил юрист.

По его мнению, общественная опасность деяния не настолько велика, чтобы лишать Соколовского свободы и давать ему реальное наказание.

"Как один из таких первых приговоров в таком плане, он достаточно мягкий, и самое главное, адекватный. Впоследствии судебная практика пойдет по этому пути, либо будут предложены иные административные меры воздействия в виде штрафов или исполнительных работ, потому что человек должен сделать выводы и понести наказание, но лишать свободы, конечно, было бы чрезмерным", - добавил собеседник ТАСС.

Дело блогера

В четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского, ловившего покемонов в храме, к 3,5 годам лишения свободы условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях. По результатам комплексной экспертизы суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 годам колонии общего режима.