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Экс-глава Роснано Меламед вызван в СК для вручения обвинительного заключения

Происшествия
11 мая, 18:32 UTC+3

Заключение подтверждает информацию об отмене генпрокурором решения о возвращении дела для дополнительного следствия

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Экс-глава госкорпорации "Роснано" Леонид Меламед вызван в Следственный комитет, где ему будет вручена копия обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщила адвокат Александр Аснис, представляющий интересы корпорации.

"Меламеда вызвали в СК для вручения копии обвинительного заключения, что подтверждает информацию об отмене генпрокурором решения о возвращении дела для дополнительного следствия", - сказал он.

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