Экс-глава Роснано Меламед вызван в СК для вручения обвинительного заключения

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Экс-глава госкорпорации "Роснано" Леонид Меламед вызван в Следственный комитет, где ему будет вручена копия обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщила адвокат Александр Аснис, представляющий интересы корпорации.

"Меламеда вызвали в СК для вручения копии обвинительного заключения, что подтверждает информацию об отмене генпрокурором решения о возвращении дела для дополнительного следствия", - сказал он.