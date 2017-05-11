Экс-глава Роснано Меламед вызван в СК для вручения обвинительного заключения

Третьяк: отсутствие Овечкина является серьезной потерей для сборной России по хоккеюСпорт 11 мая, 19:43
Призер ОИ-2012 боксер Алоян победил в первом поединке на профессиональном рингеСпорт 11 мая, 19:38
ФАС заявила о недопустимости необоснованного использования в рекламе символов ПобедыЭкономика и бизнес 11 мая, 19:36
Сборная России обыграла команду Дании на чемпионате мира по хоккеюСпорт 11 мая, 19:21
Введение пониженной ставки акциза на российские вина направлено на развитие виноделия в РФЭкономика и бизнес 11 мая, 19:19
Адвокат лыжника Легкова: показания Родченкова вызывают огромные сомненияСпорт 11 мая, 19:18
Фотограф ТАСС на встрече Лаврова и Трампа призвал коллег из США не терять достоинстваПолитика 11 мая, 19:12
Колпаков: управление делами президента не участвует в реализации проекта "Кортеж"Политика 11 мая, 19:12
В Нью-Орлеане демонтирован памятник президенту Конфедеративных штатов АмерикиМеждународная панорама 11 мая, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Экс-глава госкорпорации "Роснано" Леонид Меламед вызван в Следственный комитет, где ему будет вручена копия обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщила адвокат Александр Аснис, представляющий интересы корпорации.
"Меламеда вызвали в СК для вручения копии обвинительного заключения, что подтверждает информацию об отмене генпрокурором решения о возвращении дела для дополнительного следствия", - сказал он.