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Адвокат: замглавы Эрмитажа начал возмещать ущерб по делу о хищении в музее

Происшествия
11 мая, 21:26 дата обновления: 11 мая, 21:48 UTC+3

На счете Государственного Эрмитажа поступили первые денежные средства, сообщила адвокат Наталья Шатихина

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков начал возмещать ущерб по делу о хищениях в особо крупном размере при реализации контрактов в Запасном доме Зимнего дворца. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы Эрмитажа.

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"В настоящий момент на счета Государственного Эрмитажа поступили первые денежные средства в рамках частичного возмещения причиненного преступлением вреда по уголовному делу о мошенничестве при реконструкции Запасного дома", - сказала она, уточнив, что речь идет о миллионной сумме.

По словам адвоката, точная сумма ущерба будет определена в рамках специальной экспертизы, которой также будут оценены объем и качество произведенных работ.

"Поступившие деньги - маленький шажок, сделанный в верном направлении. Это говорит о том, что следствие работает здраво и профессионально. Юристам предстоит большая работа. Радует тенденция, что во всем мире экономические преступления это вопросы, в первую очередь, возмещения ущерба", - поясняет Шатихина.

Уголовное дело

28 марта Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест до 23 мая замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как считает следствие, Новиков участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус музея. В настоящее время, Эрмитаж официально признан потерпевший стороной по делу.

Новиков курировал в Эрмитаже вопросы капитального строительства. В настоящее время Эрмитаж ведет два крупных проекта по строительству и реставрации зданий: завершается создание реставрационно-хранительского центра Эрмитажа в Старой Деревне и ведется приспособление старинного здания Биржи на стрелке Васильевского острова под создание Музея государственных символов и геральдики.

В конце января ФСБ уже проводила проверки в Эрмитаже. По данным СМИ, они были связаны с деятельностью подрядчика строительства здания библиотеки в Старой Деревне. Позднее Новиков сообщил журналистам, что, по его информации, проверки ФСБ не были связаны со строительством объектов Эрмитажа в Старой Деревне.

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