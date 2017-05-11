Возгорание на второй нефтескважине ликвидировано в Коми

СЫКТЫВКАР, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Возгорание на нефтескважине №14 месторождения имени Алабушина ликвидировано в четверг в Коми. Об этом сообщили в ООО "Лукойл-Коми".

"Сегодня в 17:20 ликвидировано возгорание на скважине №14 - второй скважине месторождения им. Алабушина. На устье скважины установлено специальное оборудование, устье загерметизировано. В ближайшее время будут проведены работы по глушению скважины. В рамках работ по ликвидации разгерметизации на скважине в 8:50 был произведен демонтаж фонтанной арматуры", - сообщили на предприятии.

Как пояснили ТАСС в "Лукойл-Коми", на месторождении действовали три нефтескважины. 10 апреля загорелась скважина №2Р, во время завершающего этапа ликвидационных работ пламя перекинулось на ближайшую скважину - №14. "Вторая скважина горела слабо, не фонтанировала. На сегодня все ликвидационные работы завершены, больше ничего не горит", - сообщили на предприятии.

Еще несколько дней будут продолжаться работы по приведению в порядок кустовой площадки, восстановлению грунтового вала по ее периметру.

Как ранее сообщалось, возгорание нефтескважины №2Р на месторождении имени Алабушина в Усинском районе Коми произошло днем 10 апреля. Спустя почти месяц, утром 7 мая оно было полностью ликвидировано, на устье скважины было установлено специально разработанное противовыбросовое оборудование, устье загерметизировано.

Скважина принадлежит "Лукойл-Усинскнефтегазу", производственному подразделению "Лукойл-Коми". По информации предприятия, возгорание произошло при проведении подрядчиком, ООО "Комикуэст интернешнл", капитального ремонта скважины. Месторождение, расположенное в нескольких километрах от правого берега реки Печора в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, было открыто в декабре 2014 года, в эксплуатации с 2015 года.