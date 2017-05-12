Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о крупном хищении

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в пятницу огласит приговор экс-президенту ООО "Внешпромбанк" Ларисе Маркус и ее заместителю Екатерине Глушаковой, обвиняемым в хищении более 114 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Маркус наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, для Глушаковой - пяти лет заключения. Также гособвинитель просил взыскать с подсудимых по 400 тысяч рублей штрафа и удовлетворить иск потерпевшей стороны на 113,5 млрд рублей. Адвокаты просили учесть все смягчающие обстоятельства, в том числе признание Ларисой Маркус вины и добровольную явку Глушаковой в органы следствия, и назначить им условное наказание.

Выступая с последним словом в суде, Маркус попросила прощения у потерпевших. В свою очередь Глушакова заявила, что лишь выполняла поручения руководства, которому слепо доверяла. Маркус и Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

По версии следствия, Маркус и ее брат, руководитель банка Георгий Беджамов, в мае 2009 года в Москве создали организованную группу, в которую вошли вице-президент и директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова, а также другие не установленные лица. С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Также они выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. В результате преступной деятельности сообщники похитили более 114 млрд рублей.

Обвиняемый Беджамов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.