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Суд проверит законность приговора Маре Багдасарян за подделку больничного листа

Происшествия
12 мая, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Ранее заседание было отложено из-за неявки осужденной, которая, по словам ее адвоката, находится в больнице после перенесенной операции

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в пятницу рассмотрит жалобу на приговор участнице уличных гонок, не платившей штрафы за нарушения ПДД, Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листа. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее заседание было отложено из-за неявки осужденной, которая, по словам ее адвоката, находится в больнице после перенесенной операции.

Багдасарян была признана судом виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов") и приговорена к 1 году исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства. Ее адвокаты с данным решением не согласились и обжаловали его.

Как установлено следствием и судом, Багдасарян незаконно приобрела поддельный листок нетрудоспособности для того, чтобы уклониться от выполнения решения суда об обязательных работах - уборке придомовой территории столичного района Сокол. Больничный лист, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она предъявила судебному приставу и работнику ГБУ "Жилищник" района Сокол.

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