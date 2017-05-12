Полицейский получил ранение при обстреле поста ДПС в Ингушетии

НАЗРАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Вооруженное нападение на пост ДПС совершено в пятницу около 01:00 мск в Ингушетии. Об этом сообщили ТАСС в МВД республики.

"Этой ночью в Малгобеке совершено нападение на пост ДПС, в результате получил ранение полицейский, двое из нападавших уничтожены", - сказали там.

В Малгобекской районной больнице сообщили, что состояние полицейского остается тяжелым.

"Состояние доставленного к нам раненого полицейского тяжелое. Пуля попала в брюшную полость, сделана операция, пациент находится в реанимации", - сказали там.

В настоящее время устанавливаются личности убитых и принимаются меры по задержанию других участников нападения.