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Полицейский получил ранение при обстреле поста ДПС в Ингушетии

Происшествия
12 мая, 7:09 дата обновления: 12 мая, 7:43 UTC+3 НАЗРАНЬ НАЗРАНЬ 12, мая. /ТАСС

Двое из нападавших уничтожены

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НАЗРАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Вооруженное нападение на пост ДПС совершено в пятницу около 01:00 мск в Ингушетии. Об этом сообщили ТАСС в МВД республики.

"Этой ночью в Малгобеке совершено нападение на пост ДПС, в результате получил ранение полицейский, двое из нападавших уничтожены", - сказали там.

В Малгобекской районной больнице сообщили, что состояние полицейского остается тяжелым.

"Состояние доставленного к нам раненого полицейского тяжелое. Пуля попала в брюшную полость, сделана операция, пациент находится в реанимации", - сказали там.

В настоящее время устанавливаются личности убитых и принимаются меры по задержанию других участников нападения.

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