СК начал проверку по факту доведения до истощения ребенка в приемной семье в Магадане

МАГАДАН, 12 мая. /ТАСС/. Следственные органы Магадана проводят проверку по факту доведения до истощения в приемной семье малолетнего ребенка, сообщила сегодня пресс-служба Следственного управления СК РФ по Магаданской области.

"Проверка проводится по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям должностных лиц при принятии решения о передаче малолетнего ребенка в приемную семью", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основанием для проверки послужили материалы, размещенные в интернете. В конце апреля 2017 года в Московский эндокринологический научный центр поступил житель Магадана 2005 года рождения с признаками крайнего истощения.

Правительство Магаданской области и уполномоченный по правам ребенка в регионе проводят служебное расследование.