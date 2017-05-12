СК начал проверку по факту доведения до истощения ребенка в приемной семье в Магадане

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МАГАДАН, 12 мая. /ТАСС/. Следственные органы Магадана проводят проверку по факту доведения до истощения в приемной семье малолетнего ребенка, сообщила сегодня пресс-служба Следственного управления СК РФ по Магаданской области.
"Проверка проводится по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям должностных лиц при принятии решения о передаче малолетнего ребенка в приемную семью", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, основанием для проверки послужили материалы, размещенные в интернете. В конце апреля 2017 года в Московский эндокринологический научный центр поступил житель Магадана 2005 года рождения с признаками крайнего истощения.
Правительство Магаданской области и уполномоченный по правам ребенка в регионе проводят служебное расследование.