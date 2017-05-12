Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейских в Ингушетии обстреляли из гранатомета и автоматов Калашникова

Происшествия
12 мая, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Полицейских в Ингушетии обстреляли из гранатомета и автоматов Калашникова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате боестолкновения получил ранение и был госпитализирован сотрудник патрульно-постовой службы полиции. На месте происшествия обнаружены два автомата Калашникова и корпус от гранатомета. Личность одного из нападавших уже установлена. Им оказался 29-летний житель города Малгобек, находившийся в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - сказала она.

По ее словам, следственными органами по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело.

"Сразу после получения сообщения о нападении был введен план "Сирена". Принимаются все необходимые меры для установления личностей возможных соучастников нападения", - добавила Волк.

Ночью в Малгобекском районе Ингушетии из автоматического оружия и гранатометов неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост полиции. Ответным огнём двое нападавших были уничтожены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Глава телерадиокомпании Украины настаивает на отказе от трансляции матчей ЧМ-2018
6
"Известия": выпускники московских школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублей
7
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
Темы дня
Загрузка...
Реклама