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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Полицейских в Ингушетии обстреляли из гранатомета и автоматов Калашникова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В результате боестолкновения получил ранение и был госпитализирован сотрудник патрульно-постовой службы полиции. На месте происшествия обнаружены два автомата Калашникова и корпус от гранатомета. Личность одного из нападавших уже установлена. Им оказался 29-летний житель города Малгобек, находившийся в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - сказала она.
По ее словам, следственными органами по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело.
"Сразу после получения сообщения о нападении был введен план "Сирена". Принимаются все необходимые меры для установления личностей возможных соучастников нападения", - добавила Волк.
Ночью в Малгобекском районе Ингушетии из автоматического оружия и гранатометов неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост полиции. Ответным огнём двое нападавших были уничтожены.