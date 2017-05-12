МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Полицейских в Ингушетии обстреляли из гранатомета и автоматов Калашникова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате боестолкновения получил ранение и был госпитализирован сотрудник патрульно-постовой службы полиции. На месте происшествия обнаружены два автомата Калашникова и корпус от гранатомета. Личность одного из нападавших уже установлена. Им оказался 29-летний житель города Малгобек, находившийся в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - сказала она.

По ее словам, следственными органами по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело.

"Сразу после получения сообщения о нападении был введен план "Сирена". Принимаются все необходимые меры для установления личностей возможных соучастников нападения", - добавила Волк.

Ночью в Малгобекском районе Ингушетии из автоматического оружия и гранатометов неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост полиции. Ответным огнём двое нападавших были уничтожены.