Ректор университета в Петербурге задержан по делу о превышении полномочий

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергей Бачевский задержан по делу о превышении полномочий, сообщила ТАСС пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.
"На данный момент мы не ожидаем поступления ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Сергея Бачевского. Преступление, предусмотренное статьей 286 УК РФ, является преступлением средней тяжести", - сказала она.
УФСБ по Петербургу и Ленинградской области в четверг сообщило о задержании одного из руководителей университета им. Бонч-Бруевича, не уточнив имя и должность.
"11 мая 2017 года УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории города и области проведены следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по признакам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) должностными лицами ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича", - говорится в сообщении УФСБ.
По данным ведомства, в деле есть несколько фигурантов, пока задержан один из них.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе университета им. Бонч- Бруевича, в четверг в вузе был проведен обыск.