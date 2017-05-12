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Суд отказал в удовлетворении заявления ФБК об отмене "пакета Яровой"

Происшествия
12 мая, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Заявители отмечают, что направили в Открытое правительство петицию с подписями, но ответа до настоящего момента не получили

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении заявления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова в связи с подачей петиции об отмене антитеррористического пакета законов ("пакета Яровой"). Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд сегодня огласил решение, в удовлетворении заявления отказано", - сказала собеседница агентства.

Заявители указывают, что направили в Открытое правительство петицию с подписями, но ответа до настоящего момента не получили. "Мы обжалуем бездействие государственного органа, который никак не отреагировал на петицию, подписанную 100 тыс. человек", - пояснил суду юрист ФБК Иван Жданов.

В августе прошлого года петиция за отмену антитеррористических законов, разработанных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, набрала на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) необходимые для ее рассмотрения 100 тыс. голосов. В петиции отмечается, что "реализация положений данного закона требует огромных средств и может привести к банкротству многих интернет- компаний, а также ущемляет права человека".

Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля 2016 года президентом РФ, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видеоматериалов. Самый объемный контент - изображения, звуки и видео - операторы должны хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

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