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Мизулина направит в Генпрокуратуру запрос из-за гибели приемного ребенка под Волгоградом

Происшествия
12 мая, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Сенатор отметила, что история с гибелью приемного мальчика поражает своей жестокостью

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сенатор Елена Мизулина подготовила официальный запрос на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой провести проверку законности действий органов опеки в Волгоградской области, где в многодетной семье Павловых погиб четырехлетний приемный сын Егор. Об этом сообщили в пресс-службе Мизулиной.

"Я подготовила официальный запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку законности действий органов опеки, которые передали ребенка в приемную семью при наличии более чем очевидной альтернативы в виде родной бабушки. Вместо того чтобы помочь семье, оказавшейся в сложной ситуации, ребенок был изъят и отдан людям без души, единственным интересом которых являлось получение пособий", - цитирует Мизулину пресс-служба.

По мнению сенатора, в Семейном кодексе должен быть установлен приоритет родственной опеки. "Ситуация, при которой детей, лишившихся родителей, передают чужим людям, а не родственникам, выглядит по меньшей мере абсурдной", - считает Мизулина.

Она отметила, что сама история с гибелью приемного мальчика Егора поражает своей жестокостью, тем, как хладнокровно повела себя опекунская семья. По словам Мизулиной, во-первых, приемные родители допустили гибель малыша и скрыли от всех этот факт, избавившись от тела, а во-вторых, похитили в соседней Ростовской области трехлетнего Тимура.

"В этой связи возникает масса вопросов к органам опеки Волгоградской области, которые допустили такой исход. Прежде всего, где они были в течение всех долгих месяцев, когда Егора уже не было в живых? Кроме того, почему ребенок оказался в опекунской семье, когда существовал вариант с передачей его кровным родственникам?" - отметила сенатор.

Подробности этой истории стали известны после похищения трехлетнего мальчика Тимура в городе Морозовске Ростовской области, похитителями оказались Наталья и Николай Павловы - опекуны четырех детей. Семья полгода скрывала, что одного из малышей, взятых ими на попечение, нет в живых. Похищенного ребенка они собирались выдать за погибшего Егора, чтобы продолжать получать социальные пособия. При этом, как выяснилось, у малыша на момент лишения его матери родительских прав и изъятия его из семьи была родная бабушка - Тамара Никулина, которая собиралась взять на себя обязанности по воспитанию внука, однако волгоградские органы опеки и попечительства предпочли сделать выбор в пользу посторонней семьи.

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Мизулина, Елена Борисовна
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