Задержан исполняющий обязанности заммэра Петрозаводска

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ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Следователи заподозрили исполняющего обязанности заместителя главы Петрозаводска, экс-председателя госкомитета Карелии по управлению госимуществом и организации закупок Дениса Косарева в получении взятки в 200 тыс. рублей от местного жителя, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.
По данным ведомства, в отношении Косарева возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), местный житель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").
"По версии следствия, в 2015 году председатель государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом получил взятку в сумме 200 тыс. рублей за согласование выдачи денежного займа на сумму 2 млн рублей местному жителю", - говорится в сообщении ведомства.
Преступление раскрыто в результате совместных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками МВД по Карелии. "В настоящее время подозреваемый задержан. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.
Косарев был назначен на должность и. о. заместителя мэра Петрозаводска в апреле 2017 года. До этого он несколько лет возглавлял государственный комитет Карелии по управлению государственным имуществом и организации закупок.